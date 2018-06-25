2018-06-25T16:45:21+03:00
Политика

В Госдуму внесли проект о Дне принятия Крыма в состав Российской империи

Авторами инициативы стали сенаторы во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
В Госдуму внесен проект о Дне принятия Крыма в состав Российской империиВ Госдуму внесен проект о Дне принятия Крыма в состав Российской империиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Несколько сенаторов во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко предложили установить 19 апреля памятную дату — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.

Соответствующий законопроект они уже внесли в Государственную думу РФ.

«Законопроектом устанавливается новая памятная дата России — 19 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год)», — сообщается в пояснительной записке к документу.

По мнению сенаторов, в названии даты отражены «подлинные геополитические события, побудившие 19 (8) апреля 1783 года Великую императрицу Екатерину II подписать Высочайший Манифест о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую».

Напомним, ранее в Госдуме выступили с предложением учредить 12 мая День освобождения Крыма от фашистов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Россия проигрывает 0:2 Уругваю после первого тайма на ЧМ-2018
Спецслужбы Казахстана задержали восемь подозреваемых в подготовке терактов
Ученые выявили заболевание, которое в разы увеличивает риск возникновения рака
В Госдуме заявили о готовности России работать с новым главой ПАСЕ
"Вездесущая рука Москвы": глава СБУ обвинил Россию в нападении на цыган во Львове
МИД РФ подтвердил встречу Лаврова с советником Трампа 27 июня
На юге Франции произошла стрельба
Мосгорсуд признал законным заочный арест экс-главы департамента Минкульта Бориса Мазо
Верховная рада предложила сделать всю рекламу в стране на украинском языке
Путин и Эрдоган подтвердили заинтересованность в расширении партнерских связей
Матч Уругвай - Россия: Алексей Миранчук выйдет в стартовом составе россиян на игру
Матч Уругвай - Россия: Кавани и Суарес выйдут с первых минут в атаке уругвайцев на матч
Футболист сборной Англии пообещал оплатить татуировку проспорившей болельщице