В Госдуму внесли проект о Дне принятия Крыма в состав Российской империи
Несколько сенаторов во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко предложили установить 19 апреля памятную дату — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.
Соответствующий законопроект они уже внесли в Государственную думу РФ.
«Законопроектом устанавливается новая памятная дата России — 19 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год)», — сообщается в пояснительной записке к документу.
По мнению сенаторов, в названии даты отражены «подлинные геополитические события, побудившие 19 (8) апреля 1783 года Великую императрицу Екатерину II подписать Высочайший Манифест о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую».
Напомним, ранее в Госдуме выступили с предложением учредить 12 мая День освобождения Крыма от фашистов.