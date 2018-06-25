В Госдуму внесли проект о Дне принятия Крыма в состав Российской империи

СЕГОДНЯ 16:15 2018-06-25T16:45:21+03:00

В Госдуму внесен проект о Дне принятия Крыма в состав Российской империи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авторами инициативы стали сенаторы во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко

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Несколько сенаторов во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко предложили установить 19 апреля памятную дату — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.

Соответствующий законопроект они уже внесли в Государственную думу РФ.

«Законопроектом устанавливается новая памятная дата России — 19 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год)», — сообщается в пояснительной записке к документу.

По мнению сенаторов, в названии даты отражены «подлинные геополитические события, побудившие 19 (8) апреля 1783 года Великую императрицу Екатерину II подписать Высочайший Манифест о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую».

Напомним, ранее в Госдуме выступили с предложением учредить 12 мая День освобождения Крыма от фашистов.