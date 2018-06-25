МИД РФ подтвердил встречу Лаврова с советником Трампа 27 июня

СЕГОДНЯ 16:49 2018-06-25T16:49:39+03:00

Как ожидается, Джон Болтон на этой неделе прибудет в Москву

Изменить размер текста: A A

В министерстве иностранных дел РФ подтвердили, что глава ведомства Сергей Лавров в среду, 27 июня, проведет переговоры с советником по национальной безопасности США Джоном Болтоном. Как стало известно, встреча пройдет в Москве.

«МИД России подтверждает информацию о рабочей встрече Лаврова с Болтоном в Москве в среду, 27 июня», - сказали в российском МИДе ТАСС.

Как ожидается, Болтон 25-27 июня будет обсуждать вопросы нацбезопасности в Лондоне и Риме, затем же он отправится в Москву, где проведет консультации по поводу возможной встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее австрийские СМИ написали о том, что переговоры Путина и Трампа пройдут 15 июля в Вене. Между тем источники агентства Bloomberg утверждают, что президенты встретятся либо 11-го, либо 13 июля.