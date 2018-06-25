Ученые выявили заболевание, которое в разы увеличивает риск возникновения рака

СЕГОДНЯ 17:32 2018-06-25T17:32:41+03:00

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Американские ученые в ходе многочисленных лабораторных исследований выявили, что одно из самых распространенных заболеваний человека - диабет второго типа - может быть предтечей рака поджелудочной железы.

По словам специалистов, опухоль, которая поражает эту часть человеческого организма, является довольно коварной, и определить ее на ранней стадии практически невозможно. Определение диагноза подразумевает пятилетнюю выживаемость на уровне всего лишь 8%.

"На пришлось констатировать, одна из причин этого печального явления — диагностика, которая в контексте рака поджелудочной железы являются довольно сложной задачей даже несмотря на высокое развитие современных диагностических инструментов. Однако новые данные, связывающие этот тип онкологии с диабетом второго типа, могут в некоторой степени улучшить ситуацию", — заявляют американские медики.

О том, что между диабетом второго типа и раком поджелудочной железы часто есть определенная корреляция, свидетельствуют итоги исследовательского проекта, в рамках которого ученые изучали медицинские данные почти пятидесяти тысяч человек.

Для подтверждения теории онкологи проанализировали данные о 50 тысячах пациентов за период с 1993 по 2013 год. При этом большей опасности были подвержены пациенты с эндокринным заболеванием на ранних стадиях, сообщает сайт «Дни.ру».