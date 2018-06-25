2018-06-25T17:34:58+03:00
В мире

Спецслужбы Казахстана задержали восемь подозреваемых в подготовке терактов

У радикалов изъяли оружие, боеприпасы и религиозную литературу
Дарья ИВАШКИНА
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Спецслужбы Казахстана задержали восемь подозреваемых в подготовке терактовСпецслужбы Казахстана задержали восемь подозреваемых в подготовке терактовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 25 июня, спецслужбы Казахстана сообщили о задержании восьми членов радикальной религиозной группировки, подозреваемых в подготовке серии терактов в стране, пропаганде терроризма, а также в ряде имущественных преступлений.

Как уточнили в Комитета национальной безопасности (КНБ) республики, предполагаемых террористов схватили в городе Уральск. При этом у радикалов изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и религиозную литературу.

«По данным фактам начато досудебное расследование, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», -отмечается в сообщении, опубликованном на сайте КНБ.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в 2016 году спецслужбы Казахстана сумели обезвредить группу террористов, собиравшихся напасть на российскую воинскую часть, расположенную в районе города Балхаша Карагандинской области. Кроме того, тогда боевики также планировали устроить взрывы в близлежащем поселке Гульштат.

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