Спецслужбы Казахстана задержали восемь подозреваемых в подготовке терактов

СЕГОДНЯ 17:34 2018-06-25T17:34:58+03:00

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В понедельник, 25 июня, спецслужбы Казахстана сообщили о задержании восьми членов радикальной религиозной группировки, подозреваемых в подготовке серии терактов в стране, пропаганде терроризма, а также в ряде имущественных преступлений.

Как уточнили в Комитета национальной безопасности (КНБ) республики, предполагаемых террористов схватили в городе Уральск. При этом у радикалов изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и религиозную литературу.

«По данным фактам начато досудебное расследование, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», -отмечается в сообщении, опубликованном на сайте КНБ.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в 2016 году спецслужбы Казахстана сумели обезвредить группу террористов, собиравшихся напасть на российскую воинскую часть, расположенную в районе города Балхаша Карагандинской области. Кроме того, тогда боевики также планировали устроить взрывы в близлежащем поселке Гульштат.