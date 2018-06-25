Россия проигрывает 0:2 Уругваю после первого тайма на ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 17:47 2018-06-25T17:48:08+03:00

Встреча в турнирном плане ничего не решает для нашей команды

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На стадионе "Самара Арена" завершился первый тайм матча Уругвай - Россия. Пока что поединок 3 тура чемпионата мира по футболу 2018 для нас складывается не лучшим образом. Россияне проигрывают уругвайцам после стартовый 45 минут игры.

На 10-й минуте матча точным ударом со штрафного счет в матче открыл Луис Суарес. После этого на 23-й откровенно не повезло российской команде. Во время позиционной атаки уругвайцев их игрок Диего Лаксальт пробил издали, мяч попал в ногу Денису Черышеву - и влетел в наши ворота. 0:2 к середине первого тайма - еще не все.

На 40-й минуте поединка мы остались в меньшинстве. Игорь Смольников получил вторую желтую карточку в этом поединке. В матче наступил перерыв. Через 15 минут игра будет возобновлена.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Россия - Уругвай из Самары.