Валентин Гафт болеет за российскую сборную в матче Уругвай-Россия из кардиологического отделения

СЕГОДНЯ 18:03 2018-06-25T18:04:09+03:00

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В связи с болезнью Валентина Гафта спектакль «Пока существует пространство», заявленный на 25 июня, переносится на 29 июля.

Месяц назад этот спектакль уже переносили. Народный артист в конце мая попал в больницу. Как тогда объяснили в театре, Валентину Иосифовичу пришлось раньше, чем было намечено, лечь на плановое обследование. В театре надеялись, что назначенные на конец июня спектакли пройдут по плану. Но не получилось.

- Я до сих пор в больнице, - объяснил нам Валентин Гафт. - Меня снова положили. Сейчас нахожусь в сердечном отделении. Простуда превратилась во что-то нехорошее. Но не сомневайтесь, все будет нормально. Надеюсь, что 8 июля будет спектакль и я буду играть.

- Как вообще настроение?

- Смотрю футбол. За наших, конечно, болею. За кого же еще?! Мой прогноз: будет ничья, хотя для нас результат уже не имеет значения. Мы все равно проходим в одну восьмую финала. Сейчас очень важно распределить силы. Не отдать все сегодняшней игре. Силы нам понадобятся в следующий раз.