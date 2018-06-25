2018-06-25T19:06:17+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Нас все-таки остановили. Россия уступила Уругваю 0:3 и теперь сыграет 1 июля в "Лужниках"

Поединок в Самаре для нас превратился в "товарищеский"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments27
Артем Дзюба пытается забить гол после паса от Романа Зобнина.Артем Дзюба пытается забить гол после паса от Романа Зобнина.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В понедельник, 25 июня, на стадионе "Самара Арена" сборная России сыграла свой третий матч на чемпионате мира по футболу 2018. Нашим соперником была команда Уругвая, которая как и мы уже прошла в 1/8 финала ЧМ-2018.

Поединок у россиян не задался сразу. Уже на 10-й минуте после того, как Юрий Газинский свалил игрока уругвайцев, был назначен штрафной. Его точно пробил форвард Уругвая Луис Суарес. На 23-й же минуте и вовсе случилось невезение для нас. После удара Диего Лаксальта мяч от ноги Дениса Черышева влетел в наши ворота вновь. 2-0 уругвайцы повели прямо к середине первого тайма этой игры.

Наши несчастья продолжились на 40-й минуте поединка. Вторую желтую у нас получил Игорь Смольников, после чего был удален с поля. Оставшиеся 50 минут чистого игрового времени мы провели в меньшинстве.

После перерыва наш наставник Станислав Черчесов провел ряд замен, пытаясь освежить игру. Но перестановки в целом не оказали существенного эффекта. У нас были опасные моменты, которые голами не завершились. Точку в матче поставил гол на 1-й из 4-х добавленных минут от уругвайца Эдинсона Кавани.

Уругвай выиграл со счетом 3:0 эту игру и финишировал на первом месте. И теперь точно известно, что 30 июня Уругвай сыграет свой матч 1/8 финала в Сочи, а Россия - 1 июля в Москве на стадионе "Лужники".

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча Россия - Уругвай из Самары.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Суд продлил Навальному испытательный срок на год по делу «Кировлеса»
Москалькова во вторник посетит в киевском СИЗО россиянина Одинцова
Замглавы МИД РФ Карасин обсудил с послом Молдавии резолюцию ООН по Приднестровью
Александр Овечкин болеет за сборную России вместе с Глушаковым
Бывший охранник бен Ладена задержан в Германии
Валентин Гафт болеет за российскую сборную в матче Уругвай-Россия из кардиологического отделения
В Госдуму внесли законопроект о миграционной амнистии для украинских беженцев
Лавров обсудил с главой МИД Судана развитие двустороннего сотрудничества
Россия проигрывает 0:2 Уругваю после первого тайма на ЧМ-2018
Спецслужбы Казахстана задержали восемь подозреваемых в подготовке терактов
Ученые выявили заболевание, которое в разы увеличивает риск возникновения рака
В Госдуме заявили о готовности России работать с новым главой ПАСЕ
"Вездесущая рука Москвы": глава СБУ обвинил Россию в нападении на цыган во Львове
МИД РФ подтвердил встречу Лаврова с советником Трампа 27 июня
На юге Франции произошла стрельба
Мосгорсуд признал законным заочный арест экс-главы департамента Минкульта Бориса Мазо
Верховная рада предложила сделать всю рекламу в стране на украинском языке
В Госдуму внесли проект о Дне принятия Крыма в состав Российской империи
Путин и Эрдоган подтвердили заинтересованность в расширении партнерских связей
Матч Уругвай - Россия: Алексей Миранчук выйдет в стартовом составе россиян на игру
Матч Уругвай - Россия: Кавани и Суарес выйдут с первых минут в атаке уругвайцев на матч
Футболист сборной Англии пообещал оплатить татуировку проспорившей болельщице