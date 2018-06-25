Нас все-таки остановили. Россия уступила Уругваю 0:3 и теперь сыграет 1 июля в "Лужниках"

СЕГОДНЯ 18:52 2018-06-25T19:06:17+03:00

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В понедельник, 25 июня, на стадионе "Самара Арена" сборная России сыграла свой третий матч на чемпионате мира по футболу 2018. Нашим соперником была команда Уругвая, которая как и мы уже прошла в 1/8 финала ЧМ-2018.

Поединок у россиян не задался сразу. Уже на 10-й минуте после того, как Юрий Газинский свалил игрока уругвайцев, был назначен штрафной. Его точно пробил форвард Уругвая Луис Суарес. На 23-й же минуте и вовсе случилось невезение для нас. После удара Диего Лаксальта мяч от ноги Дениса Черышева влетел в наши ворота вновь. 2-0 уругвайцы повели прямо к середине первого тайма этой игры.

Наши несчастья продолжились на 40-й минуте поединка. Вторую желтую у нас получил Игорь Смольников, после чего был удален с поля. Оставшиеся 50 минут чистого игрового времени мы провели в меньшинстве.

После перерыва наш наставник Станислав Черчесов провел ряд замен, пытаясь освежить игру. Но перестановки в целом не оказали существенного эффекта. У нас были опасные моменты, которые голами не завершились. Точку в матче поставил гол на 1-й из 4-х добавленных минут от уругвайца Эдинсона Кавани.

Уругвай выиграл со счетом 3:0 эту игру и финишировал на первом месте. И теперь точно известно, что 30 июня Уругвай сыграет свой матч 1/8 финала в Сочи, а Россия - 1 июля в Москве на стадионе "Лужники".

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча Россия - Уругвай из Самары.