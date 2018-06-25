Путин подписал указ о создании в Анапе военного технополиса
В понедельник, 25 июня, президент России Владимир Путин подписал указ о создании в городе Анапа, расположенном в Краснодарском крае, военного инновационного технополиса «Эра».
Как отмечается в документе, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, это решение принято для «создания инновационной инфраструктуры и формирования эффективной модели организации научных исследований в интересах укрепления обороноспособности страны».
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, о том, что Минобороны РФ строит в Анапе военный технополис «Эра», стало известно еще в марте. Тогда отмечалось, что на объекте, который занимает 17 гектаров черноморского побережья, займутся разработкой искусственного интеллекта, технологии информационной безопасности, суперкомпьютеров, роботов и многого другого. Причем ожидается, что при технополисе получат квартиры более двух тысяч молодых ученых, инженеров и выпускники научных рот.