Силуанов рассказал, какой будет средняя пенсия в 2024 году

СЕГОДНЯ 21:57 2018-06-25T21:57:25+03:00

При этом министр финансов напомнил, что увеличить выплаты можно будет и за счет индивидуального пенсионного капитала

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Министр финансов РФ Антон Силуанов прокомментировал предложенную правительством пенсионную реформу. Так, он заверил, что средняя пенсия в России к 2024 году вырастет до 20 тысяч рублей.

«В целом мы говорим о необходимости достижения уровня пенсий за период до 2024 года и выходе на уровень порядка 20 тысяч рублей», - заявил глава Минфина.

Также он заметил, что увеличить пенсию можно будет, в частности, за счет индивидуального пенсионного капитала (ИПК). По словам министра, это дополнительная добавка к пенсионному обеспечению. При этом, как подчеркнул Силуанов, правительство рассматривает возможность введения льгот и налоговых вычетов для участников системы ИПК - граждан, которые сами будут копить себе на пенсию.

«Здесь для того, чтобы это было интересно для работников и для работодателей, мы предусмотрим соответствующие стимулы, будем уменьшать налоговую базу для обложения налогом на доходы физических лиц с одной стороны, а для работодателей - уменьшать налогообложение прибыли», - сказал министр финансов в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 16 июня российское правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста. Этот документ предлагает поднять возрастную планку для выхода на заслуженный отдых до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение планируется проводить поэтапно с 2019 года.