Высшая судебная инстанция Молдавии аннулировала итоги выборов мэра Кишинева

СЕГОДНЯ 22:45 2018-06-25T22:45:32+03:00

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В понедельник, 25 июня, Высшая судебная палата (ВСП) Молдавии аннулировала результаты выборов мэра Кишинева. Таким образом, высшая судебная инстанция страны отклонила кассационную жалобу победившего кандидата Андрея Нэстасе и оставила в силе решение Кишиневского суда и Апелляционной палаты об отмене итогов голосования, состоявшегося 3 июня.

Согласно решению суда, оба кандидата - лидер проевропейской партии «Платформа DA» Андрей Нэстасе и Иван Чебан от Партии социалистов в ходе избирательной кампании допустили нарушения, которые повлияли на исход голосования. В частности, речь идет о незаконной агитации со стороны сторонников Нэстасе в день выборов, привлечении иностранных политиков к избирательной кампании.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, второй тур выборов мэра Кишинева состоялся 3 июня. Тогда Андрей Нэстасе набрал 52,57% голосов и на пять процентов обошел своего конкурента. Однако вскоре суд Кишинева признал результаты голосования недействительными. А 21 июня Апелляционная палата оставила в силе решение суда первой инстанции.