2018-06-25T23:00:09+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Сборная России сыграет в 1/8 финала ЧМ-2018 1 июля с Испанией

Это стало известно после всех поединков группы "В"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Испания на последних секундах вырвала ничью у Марокко - 2:2.Испания на последних секундах вырвала ничью у Марокко - 2:2.Фото: REUTERS
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Соперником сборной России по матчу 1/8 финала, который пройдет 1 июля в "Лужниках", стала команда Испании. Это стало известно после всех игр, которые были сыграны в группе "В" ЧМ-2018. Португалия в драматичной игре сыграла вничью 1:1 с Ираном, а Испания вырвала в добавленное время ничью 2:2 у команды Марокко.

Встреча Испания - Россия пройдет 1 июля в "Лужниках", а Португалия - Уругвай - 30 июня в Сочи на стадионе "Фишт".

Отметим, что сайт KP.RU провел онлайн-трансляцию матча Уругвай - Россия.

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