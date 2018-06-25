На Украине ожидают прихода к власти местного Пиночета

25 Июнь 23:24 2018-06-25T23:24:16+03:00

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Власть на Украине в скором времени может захватить радикально настроенный политик, такой, как чилийский диктатор Аугусто Пиночет. Такое мнение высказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Он отметил, что обстановка в стране уже достаточно накалена для этого, в том числе и из-за большого количества оружия, которое участники силовой операции в Донбассе привозили домой в качестве трофеев. Прокурор считает, что эти люди однажды решат изменить политику страны, пишет The Insider.

« У нас в государстве за 4 последних года было открыто более 40 тысяч дел за незаконный оборот оружия. Я не знаю и сомневаюсь, что столько оружия осталось в обращении со времен второй мировой войны», - сказал Матиос.

Он отметил, что это лишь то оружие. Которое удалось обнаружить правоохранителям, и по статистике, это, скорее всего, около 10% от реального количества неучтенного оружия в республике. Прокурор отметил, что фигуры украинского Пиночета в данный момент нет в политической жизни страны, но к президентским выборам ситуация может измениться.

«Когда все оценят уровень предвыборного популизма, скорее всего наступит пора неучтенной политиками третьей силы, и первый из таких партийцев, кто возьмет за ноги любого одиозного или узнаваемого политика и подвесит к столбу, он выиграет эти выборы под восторженные крики толпы», — сказал прокурор.

Пиночет — чилийский государственный и военный деятель, генерал-капитан, председатель Правительственной хунты Чили. Пришёл к власти в результате военного переворота 1973 года, свергнувшего социалистическое правительство президента Сальвадора Альенде. Был президентом Чили в 1974—1990 годах.