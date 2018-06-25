2018-06-25T23:24:16+03:00
Политика

На Украине ожидают прихода к власти местного Пиночета

Военный прокурор республики утверждает, что в стране можно ожидать вооруженного захвата власти радикалами
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
На Украине много неучтенного оружия, привезенного с Донбасса участниками АТОНа Украине много неучтенного оружия, привезенного с Донбасса участниками АТОФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Власть на Украине в скором времени может захватить радикально настроенный политик, такой, как чилийский диктатор Аугусто Пиночет. Такое мнение высказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Он отметил, что обстановка в стране уже достаточно накалена для этого, в том числе и из-за большого количества оружия, которое участники силовой операции в Донбассе привозили домой в качестве трофеев. Прокурор считает, что эти люди однажды решат изменить политику страны, пишет The Insider.

« У нас в государстве за 4 последних года было открыто более 40 тысяч дел за незаконный оборот оружия. Я не знаю и сомневаюсь, что столько оружия осталось в обращении со времен второй мировой войны», - сказал Матиос.

Он отметил, что это лишь то оружие. Которое удалось обнаружить правоохранителям, и по статистике, это, скорее всего, около 10% от реального количества неучтенного оружия в республике. Прокурор отметил, что фигуры украинского Пиночета в данный момент нет в политической жизни страны, но к президентским выборам ситуация может измениться.

«Когда все оценят уровень предвыборного популизма, скорее всего наступит пора неучтенной политиками третьей силы, и первый из таких партийцев, кто возьмет за ноги любого одиозного или узнаваемого политика и подвесит к столбу, он выиграет эти выборы под восторженные крики толпы», — сказал прокурор.

Пиночет — чилийский государственный и военный деятель, генерал-капитан, председатель Правительственной хунты Чили. Пришёл к власти в результате военного переворота 1973 года, свергнувшего социалистическое правительство президента Сальвадора Альенде. Был президентом Чили в 1974—1990 годах.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Дамаск обвиняет США в продолжающейся поддержке боевиков на территории Сирии
Эрдогана с переизбранием поздравили Меркель, Мэй и Столтенберг
Госдеп надеется, что Евросоюз остановит «Северный поток - 2»
Сборная России сыграет в 1/8 финала ЧМ-2018 1 июля с Испанией
Высшая судебная инстанция Молдавии аннулировала итоги выборов мэра Кишинева
В Варшаве планируют демонтировать памятник Благодарности Красной армии
Силуанов рассказал, какой будет средняя пенсия в 2024 году
В Госдуме предложили отменить уголовную ответственность за репосты
Члены ОНК посетили в СИЗО предполагаемую шпионку Карину Цуркан
МИД РФ предупредил о том, что сессия ОЗХО может обернуться политическими баталиями
Путин подписал указ о создании в Анапе военного технополиса
Пентагон заявил о поддержке дипломатических усилий по КНДР
США введут ограничения инвестиций для «крадущих технологии» стран
Суд продлил Навальному испытательный срок на год по делу «Кировлеса»
Нас все-таки остановили. Россия уступила Уругваю 0:3 и теперь сыграет 1 июля в "Лужниках"
Москалькова во вторник посетит в киевском СИЗО россиянина Одинцова