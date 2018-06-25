2018-06-25T23:59:46+03:00
Политика

Эрдогана с переизбранием поздравили Меркель, Мэй и Столтенберг

Мировые лидеры высказались за развитие двусторонних связей и пожелали Турции стать более демократичкной
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимает поздравления с переизбранием от лидеров других стран и международных организаций. В частности в понедельник вечером у турецкого лидера состоялся телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которая выразила надежду на дальнейшее развитие двусторонних связей между государствами.

Канцлер Германии Ангела Меркель направила Эрдогану поздравительную телеграмму, в которой отметила, что в Берлине хотели бы видеть Турцию более демократическим государством.

«Все больше оснований у нас желать быть партнером стабильной и плюралистской Турции, где усилены демократическое участие и защита верховенства права», - говорится в послании, опубликованном канцелярией главы правительства ФРГ.

Также президента Турции по телефону поздравил премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Он обратился к Эрдогану с призывом освободить двух греческих военнослужащих, которых арестовали в марте за якобы незаконное пересечение границы, передает Интерфакс.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил главу турецкого государства с победой на выборах, а турецкий народ с высокой явкой на выборах.

Как писал сайт kp.ru, ранее Эрдогана с переизбранием на должность президента поздравил глава России Владимир Путин. Он отметил, что "результаты голосования в полной мере свидетельствуют о большом политическом авторитете Эрдогана".

В минушее воскресенье в Турции состоялись досрочные президентские выборы, победу на которых, по предварительным данным, одержал действующий глава государства.

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