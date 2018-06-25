Эрдогана с переизбранием поздравили Меркель, Мэй и Столтенберг
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимает поздравления с переизбранием от лидеров других стран и международных организаций. В частности в понедельник вечером у турецкого лидера состоялся телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которая выразила надежду на дальнейшее развитие двусторонних связей между государствами.
Канцлер Германии Ангела Меркель направила Эрдогану поздравительную телеграмму, в которой отметила, что в Берлине хотели бы видеть Турцию более демократическим государством.
«Все больше оснований у нас желать быть партнером стабильной и плюралистской Турции, где усилены демократическое участие и защита верховенства права», - говорится в послании, опубликованном канцелярией главы правительства ФРГ.
Также президента Турции по телефону поздравил премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Он обратился к Эрдогану с призывом освободить двух греческих военнослужащих, которых арестовали в марте за якобы незаконное пересечение границы, передает Интерфакс.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил главу турецкого государства с победой на выборах, а турецкий народ с высокой явкой на выборах.
Как писал сайт kp.ru, ранее Эрдогана с переизбранием на должность президента поздравил глава России Владимир Путин. Он отметил, что "результаты голосования в полной мере свидетельствуют о большом политическом авторитете Эрдогана".
В минушее воскресенье в Турции состоялись досрочные президентские выборы, победу на которых, по предварительным данным, одержал действующий глава государства.