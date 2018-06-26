2018-06-26T01:24:36+03:00
Экономика

В России с 18 по 22 июня бензин подешевел на 3-4 копейки

При этом стоимость топлива всех сортов в Дальневосточном федеральном округе выросла
Юлия ДИВЕЕВА
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Цены на бензин дизельное топливо в среднем по России снизились на несколько копеекЦены на бензин дизельное топливо в среднем по России снизились на несколько копеекФото: Евгения ГУСЕВА
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Цены на бензин в России с 18 по 22 июня 2018 года упали на 3-4 копейки за литр. Так сорт Аи-92 стоит в среднем 41,76 рубля за литр, а Аи-95 - 44,61 рубля за литр.

Самое большое падение цен на Аи-92 отмечено в Приволжском федеральном округе. Там бензин подешевел на 11 копеек и стоит41,33 рубля за литр. Однако в Дальневосточном федеральном округе сорт бензина наоборот подорожал на 15 копеек и стоил 43,57 рубля за литр. Средние оптовые цены на Аи-92 снизились на 17 рублей, до 50 тысяч 654 рублей за тонну.

Аи-95 меньше всего стоит в Центральном федеральном округе - 44,92 рубля за литр. Здесь цены упали на 9 копеек. Но на Дальнем Востоке этот вид топлива также вырос в цене - на 17 копеек, до 45,33 рубля за литр. Средние оптовые цены на Аи-95 выросли на 68 рублей и достигли отметки в 51 тысяча 868 рублей за тонну, передает ТАСС.

Средняя цена летних сортов дизельного топлива упала всего на одну копейку - до 44,64 рубля за литр. Дешевле всего оно стоит в Центральном федеральном округе - 44,18 рубля за литр, что на 8 копеек ниже предыдущей цены. В Дальневосточном федеральном округе оно подорожало на 15 копеек, до 47,63 рубля за литр.

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