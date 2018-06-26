Трамп удивлен решением Harley-Davidson перевести производство из США

СЕГОДНЯ 02:55 2018-06-26T02:55:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Известие о том, что компания по производству мотоциклов Harley-Davidson переведет свое производство в Европу, из-за ответных пошлин Евросоюза на американскую продукцию, очень удивило президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил сам глава государства в своем микроблоге в Twitter.

«Удивлен тем, что Harley-Davidson стали первой из компаний, поднявших белый флаг. Я тяжело боролся за них, а в итоге они не будут платить пошлины при продажах в ЕС, который нанес нам большой урон в торговле на 151 миллиард долларов», - отметил Трамп.

Ранее стало известно, что Harley-Davidson переведет свое производство из США в другие страны, чтобы избежать ответных мер Евросоюза на введенные США пошлины на металлы.

Как сообщал сайт kp.ru, 22 июня вступили в силу торговые контрмеры Евросоюза против США. ЕС ввел импортные пошлины на американские товары общей стоимостью 2,8 миллиарда евро. В список вошли стальная и алюминиевая продукция, а также фасоль, рис, кукуруза, арахисовое масло, апельсиновый сок, табак для трубок, сигареты и сигары, бурбон, джинсы Levi's и мотоциклы Harley-Davidson. В результате стоимость каждого мотоцикла выросла примерно на $2,2 тысячи

До этого американская администрация ввела с 1 июня таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из стран Евросоюза, Канады и Мексики в размере 25% и 10% соответственно.