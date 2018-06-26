2018-06-26T04:39:20+03:00
Политика

СМИ: Две израильские ракеты упали аэропорта Дамаска

Снаряды поразили склад оружия шиитской группировки «Хезболла»
Юлия ДИВЕЕВА
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Израильские ракеты поразили объекты недалеко от аэропорта ДамаскаИзраильские ракеты поразили объекты недалеко от аэропорта ДамаскаФото: REUTERS
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Неподалеку от аэропорта столицы Сирии Дамаска упали две израильские ракеты. Как сообщает агентство France-Presse, снаряды поразили объекты группировки «Хезболла». По данным издания, речь идет о складе оружия.

Источник в силах безопасности Сирии заявил, что во время ракетного обстрела района аэропорта Дамаска, силы ПВО страны перехватили неизвестный объект в небе над городом Эль-Кунейтра на юго-западе Сирии вблизи границы с Израилем, передает РИА Новости.

В это же время позиции сирийской армии в этом районе были атакованы ракетами, выпущенными боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), чьи позиции находились в пригородах Эль-Кунейтры.

Пока нет информации о том, нанесен ли ущерб аэропорту Дамаска.

Как рассказывал сайт kp.ru, израильские власти в конце мая согласились на размещение сирийских правительственных войск на своей границе. Такие результаты были достигнуты в ходе переговоров Тель-Авива и Москвы. Соглашение было заключено на условии, что на этой территории, которая является одной из зон деэскалации, не будут базироваться иранские военнослужащие и последователи «Хезболла».

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