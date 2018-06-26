Салах попросил прощения у болельщиков сборной Египта за провал на ЧМ

СЕГОДНЯ 08:08 2018-06-26T08:08:37+03:00

Лучший игрок матча против Саудовской Аравии сослался на то, что его команда не участвовала в чемпионате целых 28 лет

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Нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах извинился перед болельщиками за то, что его команда не смогла обыграть соперников из Саудовской Аравии и пробиться в 1/8 чемпионата мира.

"Я прошу прощения у египетского народа за поражения нашей команды в трех играх на ЧМ и благодарю за громадную поддержку, оказанную игрокам египетской команды", - сказал спортсмен.

Он подчеркнул, что в его родной стране есть много молодых игроков, которые относятся к футболу с огромным энтузиазмом и готовы более успешно выступить на чемпионате мира 2022 года.

Между тем, в этот раз, по словам Салаха, добиться успеха помешало то, что сборная не участвовала в ЧМ целых 28 лет. Команда просто не успела набраться опыта, рассказал нападающий электронной версии газеты "Аль-Ахрам".

Напомним, что в первом туре группового этапа чемпионата египтяне проиграли уругвайцам со счетом 0:1, а после потерпели поражение от сборной России (1:3). В понедельник, 25 июня, на стадионе "Волгоград Арена" они уступили уже Саудовской Аравии (2:1).

Ранее сайт kp.ru писал о том, что единственный гол у египтян в тот день забил именно Салах и был признан лучшим игроком матча.