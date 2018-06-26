В МИД РФ назвали фейковой статью о применении допинга сборной России

СЕГОДНЯ 08:33 2018-06-26T08:58:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В министерстве иностранных дел РФ назвали фейковой статью "Германское телевидение: российская команда принимала допинг во время матча с "Зелеными" (сборная Саудовской Аравии по футболу), которая была опубликовала интернет-изданием "Sada" 19 июня 2018 года.

В данном материале журналисты утверждают, будто спецслужбы нашей страны причастны к "изощренному сокрытию употребления" стимулирующих средств спортсменами.

"Автору статьи хотелось бы напомнить, что 22 мая Международная федерация футбола (ФИФА), не найдя достаточных доказательств, закрыла допинговые дела в отношении всех футболистов расширенного состава сборной России. В пресс-релизе организации отмечается, что ни в одном из допинг-образцов из московской лаборатории не были выявлены какие-либо отклонения или подмена содержимого", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что итоги расследования были доведены до Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое полностью с ними согласилось.

В министерстве, между тем, подчеркнули, что саудовское СМИ бездоказательно обвинило российскую команду, пытаясь тем самым оправдать проигрыш своих спортсменов в одном из матчей чемпионата мира.

"Надеемся, что прочтение фейкового материала "Sada" вызовет у саудовских болельщиков иные чувства, чем те, на которые рассчитывали его заказчики", - подчеркивается в комментарии.