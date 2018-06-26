2018-06-26T08:58:07+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

В МИД РФ назвали фейковой статью о применении допинга сборной России

Бездоказательно очернить наших спортсменов попытались сотрудники саудовского интернет-издания "Sada"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Россия разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0Россия разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В министерстве иностранных дел РФ назвали фейковой статью "Германское телевидение: российская команда принимала допинг во время матча с "Зелеными" (сборная Саудовской Аравии по футболу), которая была опубликовала интернет-изданием "Sada" 19 июня 2018 года.

В данном материале журналисты утверждают, будто спецслужбы нашей страны причастны к "изощренному сокрытию употребления" стимулирующих средств спортсменами.

"Автору статьи хотелось бы напомнить, что 22 мая Международная федерация футбола (ФИФА), не найдя достаточных доказательств, закрыла допинговые дела в отношении всех футболистов расширенного состава сборной России. В пресс-релизе организации отмечается, что ни в одном из допинг-образцов из московской лаборатории не были выявлены какие-либо отклонения или подмена содержимого", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что итоги расследования были доведены до Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое полностью с ними согласилось.

В министерстве, между тем, подчеркнули, что саудовское СМИ бездоказательно обвинило российскую команду, пытаясь тем самым оправдать проигрыш своих спортсменов в одном из матчей чемпионата мира.

"Надеемся, что прочтение фейкового материала "Sada" вызовет у саудовских болельщиков иные чувства, чем те, на которые рассчитывали его заказчики", - подчеркивается в комментарии.

Еще больше материалов по теме: «Чемпионат мира по футболу — 2018 пройдет в России»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Нью-йоркские школьники сыграли за сборную РФ по футболу
Трамп больше не прислушивается к главе Пентагона
Москалькова прибыла в Киев для встречи с заключенными
ЧМ-2018 в России стал рекордным по числу назначенных пенальти
Армию США вооружат пейнтбольными винтовками
Салах попросил прощения у болельщиков сборной Египта за провал на ЧМ
Погода в Москве на 26 июня 2018 года будет жаркой
СМИ: Кадыров попросил у Путина высокоскоростную магистраль в Грозный
Помпео настроен на поиск возможностей сотрудничества между Россией и США
В бундестаге рассказали о потерях Германии от антироссийских санкций
Комментатор из Египта умер во время матча своей сборной с Саудовской Аравией
Сенаторы США надеются встретиться с Путиным во время визита в Москву
В России создадут сверхтяжелый самолет на замену «Руслану»
Два самолета столкнулись в аэропорту Сеула
Американская киноакадемия пригласила в свои ряды трех россиян
СМИ: Две израильские ракеты упали в районе аэропорта Дамаска
FIFA не стала дисквалифицировать швейцарских игроков за политические жесты в матче с Сербией
Умер музыкант Андрей Сучилин, которого сняли с рейса в Португалии из-за запаха
Трамп удивлен решением Harley-Davidson перевести производство из США
Противники расширения аэропорта Хитроу устроили лежачую забастовку в британском парламенте