Нью-йоркские школьники сыграли за сборную РФ по футболу

СЕГОДНЯ 09:33 2018-06-26T09:33:17+03:00

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Атмосфера спортивного праздника, проходящего сейчас в России, праздника мира, взаимоуважения и дружбы позволяет довести до всех уголков нашего огромного мира сигнал об объединяющей роли спорта. И в этой связи постпредства России и ряда стран при ООН, совместно с Объединенными Нациями и мэрией Нью-Йорка, решили провести в Городе Большого Яблока беспрецедентное мероприятие – специальный Кубок мира для детей, посвященный Целям Устойчивого Развития – набору целей, намеченных к достижению странами-членами ООН с 2015 по 2030 гг.

Повестка дня в области устойчивого развития признает вклад спорта в дело развития и мира, поскольку он способствует утверждению принципов терпимости и уважения и содействует расширению прав и возможностей женщин и молодежи, отдельных лиц и общин, а также достижению целей в области здравоохранения, образования и социальной интеграции.

Ученики из восьми нью-йоркских школ, мальчики и девочки, получили шанс окунуться в жизнерадостную атмосферу Кубка мира в России. Каждая школьная команда согласно жеребьевке, представляла одну из национальных сборных, участвующих в ЧМ-2018, и играла в форме этих сборных.