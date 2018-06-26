В Роскачестве назвали регионы с лучшим белым хлебом

СЕГОДНЯ 09:59 2018-06-26T09:59:22+03:00

Исследование показало, что все нарезные батоны безопасны, но 14% из них все же не соответствуют требованиям законодательства

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Лучший белый хлеб производится в Ставрополье, Воронежской и Саратовской областях. К такому выводу пришли специалисты Роскачества по итогам масштабного исследования, которое проводилось на протяжении года в 62 регионах нашей страны.

Так, были проверены нарезные батоны 176 торговых марок. Из них 56 признаны продукцией повышенного качества, хлеба, изготовленного с нарушениями законодательства, было обнаружено в два раза меньше.

"Доля товаров, соответствующих опережающим требованиям стандарта Роскачества, составила 32 %. Почти четверть из них уже получили российский Знак качества. Качественных и безопасных – 54 %. Товаров с нарушениями – 14 %", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте системы качества.

Эксперты пришли к выводу, что весь хлеб в России, в принципе, безопасен, поскольку ни в одном из них не были обнаружены токсичные элементы, тяжелые металлы, бактерии кишечной палочки, плесень или другие загрязнители и патогены. К вкусу, запаху и внешнему виду претензий также почти не было.

Проблемы наблюдались лишь в плане массовой доли жира, которая во многих изделиях была занижена, пористости мякиша и использовании улучшителей качества хлеба - семикарбазида и броматов. Последние уже давно запрещены в Европе.

В результате, помимо трех фаворитов рейтинга, в лидерство по качеству нарезных батонов вышли также Ленинградская, Тамбовская, Владимирская, Челябинская области и Краснодарский край. Не менее хороший хлеб можно найти в Тульской, Вологодской, Кировской, Ростовской области и Пермском Крае.

Между тем, больше всего замечаний, в целом, было зафиксировано к продукции Центрального федерального округа.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Роскачество совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором проверило также молочный рынок нашей страны.