В России создадут единую электронную базу туристов

СЕГОДНЯ 10:29 2018-06-26T10:29:18+03:00

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Росстандарт намерен упорядочить единую систему подсчёта туристов, для чего будет создана их единая база. Разработкой системы занимается созданный ведомством технический комитет по стандартизации «Услуги в сфере гостеприимства».

В самом комитете отмечают, что вопрос создания нечто подобного зрел давно. Единая база туристов будет гарантировать то, что одного человека не посчитают дважды. Кроме того, это существенно расширит статистические данные. К примеру, из базы можно будет понять, сколько человек посетили тот или иной регион России, в том числе сколько ночей они провели в субъекте.

В Ростуризме инициативу коллег одобрили, считая, что так регионы будут понимать насколько они востребованы в туристическом плане.

«России нужна единая чёткая система подсчёта туристов. Это поможет и авиакомпаниям, и гостиницам, и турагентам заранее подготовиться к приёму гостей и сделать регион максимально привлекательным для путешественников», — отметил советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.

К настоящему времени, Минкультуры, Росстат и Ростуризм используют собственные системы подсчёта туристов. Также отдельную статистику ведут региональные власти. Однако зачастую их данные разнятся и допускают погрешности, сообщает газета «Известия».