2018-06-26T10:26:38+03:00
Экономика

Путин поручил организовать мониторинг цен на авиационное топливо и билеты

Реализацией данного проекта займется Федеральная антимонопольная служба
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель ТАССПрезидент РФ Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель ТАСС
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Президент России Владимир Путин указал на необходимость организации мониторинга стоимости авиационного топлива и билетов на самолеты в целях недопущения их необоснованного роста. Соответствующее поручение было сформировано по итогам последнем Прямой линии главы государства и опубликовано на сайте Кремля.

"Федеральной антимонопольной службе организовать мониторинг цен на авиационное топливо и авиабилеты в целях недопущения их необоснованного роста", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ответственным за выполнение данного поручения назначен глава ФАС Игорь Артемьев. Он должен предоставить доклад до 1 августа этого года.

Напомним, что Прямая линия с Владимиром Путиным состоялась 7 июня. В ходе нее глава государства традиционно ответил на множество актуальных вопросов простых россиян, а также ряда иностранных граждан, передает сайт kp.ru.

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