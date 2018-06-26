С крупного бизнеса в России снимут штрафы за первое нарушение
Министерство экономического развития России намерено до конца августа 2018 года внести на рассмотрение депутатов Государственной думы проект закона, согласно которому предлагается распространить некоторые льготы, которые действуют в отношении малого и среднего бизнеса, на крупный. В частности, предлагается отменить штрафные санкции, если нарушения допущены впервые.
В том случае, если парламентарии одобрят документ, то крупный бизнес будет сначала получать предупреждение. Штраф же предприятию с численностью сотрудников от 250 человек или объемом выручки от 2 миллиардов рублей пропишут лишь тогда, когда российское законодательство будет нарушено повторно.
В Минэкономразвития объясняют данную инициативу тем, что введенная норма для малого и среднего бизнеса оказалась эффективной. Количество предупреждений за два года увеличилось со 125 тысяч до 182 тысяч, а количество штрафов снизилось с 1,1 миллиона до 853 тысяч за тот же промежуток времени.
Кроме того, по расчетам ведомства, такие меры благотворно повлияют на темпы роста российской экономики, сообщает газета «Известия».