С крупного бизнеса в России снимут штрафы за первое нарушение

СЕГОДНЯ 10:43 2018-06-26T10:43:53+03:00

Минэкономразвития предлагает не штрафовать крупный бизнес на первый раз, а выносить предупреждение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Минэкономразвития отмечают, что подобная льгота уже зарекомендовала себя более чем хорошо

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Министерство экономического развития России намерено до конца августа 2018 года внести на рассмотрение депутатов Государственной думы проект закона, согласно которому предлагается распространить некоторые льготы, которые действуют в отношении малого и среднего бизнеса, на крупный. В частности, предлагается отменить штрафные санкции, если нарушения допущены впервые.

В том случае, если парламентарии одобрят документ, то крупный бизнес будет сначала получать предупреждение. Штраф же предприятию с численностью сотрудников от 250 человек или объемом выручки от 2 миллиардов рублей пропишут лишь тогда, когда российское законодательство будет нарушено повторно.

В Минэкономразвития объясняют данную инициативу тем, что введенная норма для малого и среднего бизнеса оказалась эффективной. Количество предупреждений за два года увеличилось со 125 тысяч до 182 тысяч, а количество штрафов снизилось с 1,1 миллиона до 853 тысяч за тот же промежуток времени.

Кроме того, по расчетам ведомства, такие меры благотворно повлияют на темпы роста российской экономики, сообщает газета «Известия».