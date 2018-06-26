В Кишиневе возобновились акции протеста против отмены результатов выборов

СЕГОДНЯ 10:49 2018-06-26T10:50:09+03:00

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Во вторник, 26 июня, у здания мэрии молдавской столицы Кишинев возобновились акции протеста, вызванные непризнанием результатов прошедших здесь накануне выборов градоначальника. На данный момент в мероприятии участвуют несколько сотен человек.

Протестующие уже перекрыли движение транспорта по проспекту Штефана чел Маре и сейчас скандируют лозунги: "Долой диктатуру!", "Мы не отступим!", "Верните украденный голос!" и другие. За всем происходящим наблюдают полицейские, которые пока не вмешиваются в действия граждан.

"Если до сих пор у нас было одно-единственное требование - признать результаты выборов, то теперь мы выступаем против всей этой коррумпированной власти. Мы будем их преследовать всюду. Пусть готовятся, мы готовим им много сюрпризов. Нас много, нас - вся страна", - прокомментировала происходящее лидер Партии "Действие и солидарность" Майя Санду.

Между тем, руководитель политического блока "Платформа DA" Андрей Нэстаесе, который фактически и победил на выборах мэра, заявил, что планирует сделать протестную акцию бессрочной, создав Комитет национального сопротивления, передает "Интерфакс".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне протесты прошли не только в Кишиневе, но и в ряде других европейских городов. Такие выполнения связаны с решением суда о непризнании результатов выборов мэра Кишинева. В которых, по данным Центральной избирательной комиссии, выиграл Андрей Нэстасе.