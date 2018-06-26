В Японии неизвестный напал с ножом на полицейский участок и ранил из пистолета охранника школы

СЕГОДНЯ 11:26 2018-06-26T12:35:26+03:00

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На северо-западе Японии неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудников полиции. Инцидент произошел в городе Тояма, в одноименной японской префектуре в оживленном районе города рядом с центральным железнодорожным вокзалом.

Средь белого дня молодой человек вошел в центре города в полицейский участок и напал на находившихся там стражей порядка, отняв у одного из них пистолет. В результате нападения, один из полицейских скончался от ножевых ранений еще до приезда медиков.

После содеянного, налетчик попытался убежать и выстрелил в охранника расположенной рядом с участком начальной школы, ранив его. После чего мужчина был задержан с применением оружия. Как пишет сайт «Утро.ру», сейчас он находится в больнице без сознания.

В настоящее время врачи борются за жизнь раненного охранника. Его состояние оценивается, как стабильное. Полиция выясняет личность неизвестного и мотивы, побудившие его совершить такой нечеловеческий поступок, сообщает местный телеканал NHK.