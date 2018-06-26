Микроавтобус протаранил здание газеты De Telegraaf в Амстердаме

СЕГОДНЯ 11:31 2018-06-26T11:31:20+03:00

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В ночь на вторник, 26 июня, неизвестный мужчина за рулем белого микроавтобуса протаранил расположенное в Амстердаме здание известной нидерландской газеты De Telegraaf. Об этом сообщили сами журналисты издания.

По данным полиции, инцидент произошел около 4:00 по местному времени (5:00 по мск). Фургон врезался в стеклянный фасад здания и загорелся. В этот момент никого из сотрудников редакции не было на рабочих местах. Внутри находился лишь охранник, но он также не пострадал. Прибывшим к зданию редакции пожарным удалось быстро потушить огонь, но нанесенный ущерб все равно оказался значительным.

Что касается водителя микроавтобуса, то ему удалось самостоятельно выбраться из салона. Правоохранители предполагают, что мужчина скрылся с места инцидента на темном автомобиле марки Audi.

"Все указывает на то, что было совершено нападение. Но нас не запугать”, - заявил главный редактор газеты Павел Янсен.

Между тем, в полиции также придерживаются версии намеренного наезда. В настоящий момент ведутся поиска злоумышленника.

Напомним, что одно из самых крупных нападений на редакцию было совершено в начале 2015 года. Тогда двое злоумышленников ворвались в офис Charlie Hebdo. и открыли огонь по людям. В результате атаки погибли 12 человек, еще 11 получили ранения, передает сайт kp.ru