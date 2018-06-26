Мэттис: США обеспечат свое военное присутствие в Арктике

СЕГОДНЯ 12:38 2018-06-26T12:38:02+03:00

Глава Пентагона заявил о намерении США бороться с Россией за лидерство в этой части земного шара

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США просто обязаны уделять Арктике особое внимание. И активизировать там не только свою экономическую деятельность, но и обеспечить достаточное военное присутствие. С таким заявлением выступил министр обороны США Джеймс Мэттис.

Шеф Пентагона убежден, Штатам необходимо начинать действовать в этой области уже сейчас, чтобы уже в будущем иметь преимущества перед всеми остальными арктическими странами и Россией в первую очередь. «Америка должна вывести свою игру в Арктике на новый уровень», — сказал Меттис.

Уже в ближайшее время, со слов главы американского оборонного ведомства, США разместят в Арктике свои подразделения береговой охраны, сообщает Reuters.

Инициативу шефа Пентагона прокомментировали в России. Как считает политолог Владимир Брутер, предложение Мэттиса неудивительно, ведь главной задачей для администрации Америки является противостояние всем государствам, которые так или иначе могут «угрожать политике США».

«Для них сейчас задача номер один: помешать Российской Федерации использовать Северный морской путь в коммерческих и военных целях. Кроме того, они попытаются закрепиться где-то в районе Северного полярного круга, создадут какую-то видимость военной группировки вокруг Аляски и прилегающих островов, получат на эти цели деньги — и радостно их потратят. Вот и все», — приводит слова Брутера ФАН.

Напомним, за последнее десятилетие Россия активизировалась в части освоения своих северных территорий, включая добычу углеводородов, а также к развитие Северного морского пути.

На защиту интересов Российской Федерации в Арктике направлен целый комплекс мер, в том числе военного характера, учитывая возросшее внимание к региону со стороны государств членов НАТО.