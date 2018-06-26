Ученые рассказали, какие предметы обихода могут вызвать полноту
Диетологи назвали повседневные предметы, которые способствуют увеличению веса. Интересно, что лишние килограммы могут появиться не только из-за привычки неправильно питаться или низкой физической активности.
Оказалось, что спровоцировать ожирение могут такие привычные предметы обихода, как косметика, посуда и даже туалетные принадлежности. Дело в том, что многие из этих вещей содержат опасные химикаты, которые влияют на гормональный уровень человека и способны привести к сбою в работе организма.
«Химические вещества в определенных предметах нарушают гормональные системы, от чего человек и начинает полнеть. К опасным предметам относится антипригарная посуда, пластиковые бутылки, зубная паста, косметические средства, а также различные упаковки для пищи», — цитирует сообщение экспертов сайт «Свободная пресса».
Чтобы избежать проблем со здоровьем, ученые рекомендуют отказаться от вещей из «опасного» списка, пишет сайт argumenti.ru.