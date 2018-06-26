Путин выразил соболезнования родным и близким поэта Андрея Дементьева

СЕГОДНЯ 13:04 2018-06-26T13:04:03+03:00

Известный артист скончался во вторник, 26 июня, в возрасте 89 лет

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося накануне поэта Андрея Дементьева. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент Путин направил телеграмму соболезнования родным и близким поэта, которого так любят в России", - сказал представитель Кремля.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Андрей Дмитриевич умер во вторник, 26 июня, на 90-м году жизни. За несколько недель до смерти его срочно доставили в одну из столичных больниц с осложнениями воспалительного заболевания.

Между тем, напомним, что стихи именно этого поэта Путин зачитал 8 марта 2018 года. Поздравляя россиянок с Международным женским днём, глава государства продекламировал проникновенные строки Дементьева, которые начинаются со слов "Я знаю, что все женщины прекрасны".