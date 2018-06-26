Я угроза нацбезопасности Украины: Евгений Примаков объяснил, почему его развернули в киевском аэропорту

СЕГОДНЯ 13:12 2018-06-26T13:12:48+03:00

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Российский журналист и общественный деятель Евгений Примаков объяснил, что, по его мнению, стало причиной его недопуска на Украину в киевском аэропорту Борисполь. Мужчина считает, что он якобы представляет национальную угрозу украинскому государству.

Со слов Примакова, его участие в Киеве на конференции ОБСЕ по вопросам свободы слова, могло пролить свет на истинные причины ареста в Незалежной главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. И этого нынешний режим никак допустить не мог.

«Я собирался обсуждать с нашими украинскими коллегами, что журналист не является комбатантом, то есть не принимает участия в вооруженном конфликте. Что относиться к свободе печати надо с уважением. Это, возможно, первые попытки выстроить какое-то минимальное доверие, которое у нас у всех отсутствует друг к другу, и подойти — хотя бы теоретически — к тому, что наши коллеги, такие как Кирилл Вышинский, должны быть освобождены», - отметил Примаков в интервью ФАН.

Российский журналист и общественник Евгений Примаков прилетел 26 июня в Киев по приглашению ОБСЕ для участия в организованной этой международной организацией конференции о свободе слова на Украине. Однако в аэропорту Борисполь правоохранители объявили россиянину, что его прилет в украинскую столицу нежелателен, так как он может представлять угрозу национальной безопасности страны.

В ОБСЕ произошедший инцидент пока никак не прокомментировали.