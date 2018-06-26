Суд удовлетворил иск Прохорова и взыскал с Навального 1 рубль

СЕГОДНЯ 13:16 2018-06-26T13:17:24+03:00

Блогера также обязали разместить на своем Youtube-канале ролик с опровержением распространенной ранее информации, порочащей честь предпринимателя

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Люблинский суд Москвы во вторник, 26 июня, удовлетворил иск предпринимателя Михаила Прохорова к блогеру Алексею Навальному и обязал последнего выплатить истцу моральную компенсацию в размере 1 рубля. Соответствующее решение огласила судья Марина Васина.

Поскольку иск был удовлетворен в полном объеме, ответчика обязали также разместить на своем сайте и на YouTube-канале ролик с опровержением ранее распространенной информации о якобы наличии коррупционной связи между Прохоровым и бывшим вице-премьером Александром Хлопониным

Ранее сайт kp.ru писал о том, что предприниматель обратился в суд как раз из-за порочащих его честь и достоинство материалов.

Между тем, представитель Навального говорит о том, что блогер намерен обжаловать вердикт суда.

"Для нас важно пройти все инстанции, наша конечная цель - Европейский суд по правам человека", - приводит ТАСС его слова.