Причина смерти Андрея Дементьева: поэт скончался после продолжительной болезни

СЕГОДНЯ 13:35 2018-06-26T13:36:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Причиной смерти Андрея Дементьева - известного русского поэта, радио- и телеведущего - стала инфекция. Об этом сообщила его супруга Анна Пугач.

"Андрей Дмитриевич скончался сегодня в Москве после продолжительной болезни, какая-то была инфекция", - рассказала женщина.

Он не стала уточнять, о чем именно идет речь, и попросила журналистов "не копаться в мелочах", передает "Интерфакс".

Между тем, ранее сайт kp.ru писал о том, что Андрей Дмитриевич был экстренно госпитализирован в одну из столичных больниц еще 10 июня. Тогда сообщалось, что медики обнаружили у него осложнения некого воспалительного заболевания.

А уже во вторник, 26 июня, стало известно о том, что поэт скончался. Он совсем немного не дожил до своего 90-летия, которого с нетерпением ждал.

Дата и место похорон пока неизвестны, однако, по словам Пугач, ее супруг хотел, чтобы его погребли в Москве или в Твери.