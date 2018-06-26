Мавзолей Ленина закроют на один день
Посетители смогут вновь попасть туда в эту субботу
Допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина 28 июня 2018 года осуществляться не будетФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В ближайший четверг, 28 июня, Мавзолей Ленина закроют для туристов и жителей.
«Допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина 28 июня 2018 года осуществляться не будет», - сообщает пресс-служба Федеральной службы охраны России.
В этот же день закроют и некрополь у Кремлевской стены.
Напомним, ранее в середине июня Мавзолей закрывали во время празднования Дня России, а 20 мая - из-за проходивших на Красной площади торжеств, посвященных 96-й годовщине создания пионерской организации. В пресс-службе Федеральной службы охраны России не уточняют, по какой причине закрывают Мавзолей сейчас.
Обратите внимание: Мавзолей Ленина работает все дни недели, кроме понедельника и пятницы, с 10.00 до 13.00.