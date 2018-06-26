Командующим Черноморским флотом назначен вице-адмирал Александр Моисеев

СЕГОДНЯ 13:44 2018-06-26T13:44:13+03:00

Ранее руководивший ЧМ Александр Витко направлен на службу в ГК Военно-морского флота

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Вице-адмирал Александр Моисеев стал новым командующим Черноморским флотом России. Соответствующий указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин.

Между тем, экс-командующий ЧМ Александр Витко направлен на службу в Главное командование Военно-морского флота. Такое заявление во вторник, 26 июня, сделали в пресс-службе военного объединения.

"Вице-адмирал Моисеев Александр Алексеевич указом президента Российской Федерации назначен командующим Черноморским флотом. Адмирал Александр Викторович Витко, ранее командовавший флотом, направлен к новому месту военной службы в Главное командование Военно-морского флота", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что весной 2016 года Моисеев стал начальником штаба Северного флота, а в конце 2017 года был назначен заместителем начальника Генерального штаба ВС России.

С 14 мая 2018 года он исполнял обязанности командующего Черноморским флотом ВМФ России.