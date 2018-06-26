2018-06-26T14:27:33+03:00
Общество

Отношения в британской королевской семье испортил жилищный вопрос

Принцы расстроены из-за нарастающей вражды Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Очередной причиной недовольства Кейт Мидлтон стал жилищный вопросОчередной причиной недовольства Кейт Мидлтон стал жилищный вопросФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По информации инсайдеров, вражда между супругами британских принцев нарастает с каждым днем. Гарри и Уильям надеялись, что их жены подружатся, и они смогут хорошо общаться семьями, однако этого не случилось.

Очередной причиной недовольства Кейт Мидлтон стал жилищный вопрос. Герцогиня Кембриджская расстроена тем, что Меган и Гарри получат квартиру больше, чем их жилье с принцев Уильямом. Сообщается, что совсем скоро герцог и герцогиня Сассекские должны получить апартаменты в Кенсингтонском дворце. При этом их квартира будет располагаться напротив жилища Кейт и Уильяма, передает Пятый канал.

Кейт Миддлтон не понимает, почему у новоиспеченных супругов в квартире будет не одну спальню больше, чем у нее. И это при том, что У Маркл пока даже нет детей. Свое недовольство она изливает на супруга, однако исправить ситуацию он не может, пишет сайт «Дни.ру».

Напомним, свадьба принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоялась 19 мая. На их свадьбе присутствовало порядка 600 гостей.

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