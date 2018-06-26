Ученые: Игра на фортепиано развивает у дошкольников языковые способности

СЕГОДНЯ 15:01 2018-06-26T15:01:17+03:00

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Занятия музыкой способствуют развитию у детей дошкольного возраста языковых способностей. К такому выводу, сделав комплекс наблюдений за дошколятами, пришли сотрудники Массачусетского технологического института (США).

Сотрудники провели эксперимент, в котором приняли участие дети четырех-пятилетнего возраста из Китая. В течении полугода они обучались игре на фортепиано на протяжении шести месяцев.

Американские эксперты проверили при помощи электроэнцефалографии разницу в восприятии детьми звуковой информации до и после обучения. Итогом наблюдений стало то, что музыкальные занятия помогли детям дошкольного возраста улучшить свои навыки по распознаванию слогов и слов.

В то же время, ученые резюмируют: делать однозначные выводы о влиянии музицирования на улучшение успеваемости пока преждевременно. Однако настоятельно рекомендуют родителям до школы дать ребенку музыкальное образование. С их слов, оно существенно поможет улучшить его языковые способности, пишет «Ридус».