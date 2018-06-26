2018-06-26T14:43:17+03:00
Экономика

По уровню доступности электричества Россия заняла 11-е место среди европейских стран

Российские граждане на среднюю зарплату могут приобрести 11,8 тысяч кВт.ч
Виктория ТАРХОВА
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Россия занимает в рейтинге европейских стран по доступности электроэнергии 11-е местоРоссия занимает в рейтинге европейских стран по доступности электроэнергии 11-е местоФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Лихтенштейне электроэнергия стала самой доступной для своих жителей – в первом полугодии они могли бы приобрести на свои средние зарплаты 29,7 тысяч кВт.ч в месяц, в то время как россияне – 11,8 тысячи кВт.ч.

«В Лихтенштейне одни из самых высоких зарплат в Европе, и при этом тарифы на электроэнергию ниже, чем во многих экономически развитых странах», - указано в материале.

Второе место по доступности электроэнергии занимает Исландия, граждане которой могут приобрести 28,7 тысяч кВт.ч исходя из среднемесячной зарплаты. Более 20 тысяч кВт.ч в месяц могут оплатить и жители Норвегии и Люксембурга, говорится в исследовании рейтингового агенства РИА Рейтинг.

«Россия занимает в рейтинге европейских стран по доступности электроэнергии 11-е место. На среднемесячную зарплату наши граждане могу позволить себе приобрести 11,8 тысяч кВт.ч», - отмечается в рейтинге.

Меньше всего имеют возможность приобрести электричество на свои средние зарплаты жители Молдовы – всего 2,4 тысячи кВт.ч, что в 12 раз меньше, чем у граждан Лихтенштейна.

Сравнивая динамику цен на электричество с прошлым годом, в Европе наблюдается повышение роста тарифов в 25 странах и снижение в 16. «В России рост цен был сравнительно небольшим, хотя и превысил среднеевропейский показатель. При этом цены на оптовом рынке России выросли на десятые доли процента», - говорится в материале.

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