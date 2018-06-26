Пленум Верховного суда разъяснил, когда власти могут отклонить заявку на митинг
Пленум Верховного суда РФ разъяснил, когда власти могут отклонить заявку на митинг.
Постановление было принято с учетом поручения главы российского государства по итогам заседания совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.
Напоминается, что право граждан на свободу митингов и собраний является конституционным.
"Данное конституционное право обеспечивается государственной защитой и предоставляет гражданам возможность свободно выражать и формировать мнения, выдвигать требования по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики", — говорится в постановлении пленума.
Отмечается, что организаторы митингов обязаны уведомить органы власти не ранее дня, после которого остается 15 дней до даты запланированного мероприятия, и не позже дня, после которого до него остается 10 дней.
Верховный суд напомнил, что органы власти могут отказать в согласовании проведения публичного мероприятия. Это может произойти, если заявку подало лицо, не имеющее на это права (например, судимое), или если проведение митингов запрещено в этом месте (например, рядом с местами лишения свободы).
Также ВС отметил, что власти могут предложить подавшим заявку перенести мероприятие в другое место, причиной чего могут стать "неудобства, вызываемые проведением публичного мероприятия, для граждан, не участвующих в нем".
Также время и место проведения митинга могут изменить, если информация о проведении культмассового мероприятия или ярмарки в этом месте была до того, как подали заявление на митинг.