Пленум Верховного суда разъяснил, когда власти могут отклонить заявку на митинг

СЕГОДНЯ 14:19 2018-06-26T14:19:11+03:00

Верховный суд разъяснил, когда власти могут отказать в проведении митинга Фото: Марк ХОДЕВИЧ

Постановление принято с учетом поручения главы государства по итогам заседания совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека

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Пленум Верховного суда РФ разъяснил, когда власти могут отклонить заявку на митинг.

Постановление было принято с учетом поручения главы российского государства по итогам заседания совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

Напоминается, что право граждан на свободу митингов и собраний является конституционным.

"Данное конституционное право обеспечивается государственной защитой и предоставляет гражданам возможность свободно выражать и формировать мнения, выдвигать требования по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики", — говорится в постановлении пленума.

Отмечается, что организаторы митингов обязаны уведомить органы власти не ранее дня, после которого остается 15 дней до даты запланированного мероприятия, и не позже дня, после которого до него остается 10 дней.

Верховный суд напомнил, что органы власти могут отказать в согласовании проведения публичного мероприятия. Это может произойти, если заявку подало лицо, не имеющее на это права (например, судимое), или если проведение митингов запрещено в этом месте (например, рядом с местами лишения свободы).

Также ВС отметил, что власти могут предложить подавшим заявку перенести мероприятие в другое место, причиной чего могут стать "неудобства, вызываемые проведением публичного мероприятия, для граждан, не участвующих в нем".

Также время и место проведения митинга могут изменить, если информация о проведении культмассового мероприятия или ярмарки в этом месте была до того, как подали заявление на митинг.