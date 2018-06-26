2018-06-26T14:53:49+03:00
В мире

МИД России призывает положить конец откровенной пропаганде неофашизма в Эстонии

Министерство возмутилось тем, что власти Эстонии не осудили установку мемориальной доски полковнику «Ваффен СС»
Илона МИКИЯ
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МИД России осудил пропаганду неофашизма в ЭтонииМИД России осудил пропаганду неофашизма в ЭтонииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Департамент информации и печати МИД России осудил пропаганду неофашизма в Этонии и, чтобы положить ей конец, призвал профильные международные структуры оказать воздействие на Таллин.

22 июня в Эстонии состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в память о 110-летии со дня рождения Альфонса Ребане, полковника «Ваффен СС», в военное время командовавшего карательными операциями против мирного населения на оккупированной фашистами территории Советского Союза.

В российском ведомстве ознакомились с приведенным сообщением и отметили особый цинизм тех, кто устроил это мероприятие, приурочив его к годовщине начала Великой Отечественной войны. МИД РФ назвал акцию глумлением над памятью миллионов павших в борьбе с «коричневой чумой».

Раннее сообщалось, что правительство Эстонии заявило о своей непричастности к установке памятной доски полковнику «Ваффен СС». В комментарии министерства с сожалением констатировали, что власти Эстонии не нашли в себе мужество осудить подобное проявление прославления неофашизма.

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