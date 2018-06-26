Песков заявил, что решения по вопросу строительства Транскавказской ВСМ нет

СЕГОДНЯ 14:28 2018-06-26T14:28:27+03:00

Пресс-секретарь президента обратил внимание на то, что речь идет о служебной переписке

Изменить размер текста: A A

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) от Краснодарского края до Чеченской республики обсуждался, но решения по нему нет.

Он обратил внимание журналистов, что речь идет о служебной переписке, поэтому не стал комментировать эту тему "субстантивно".

"Эта тема действительно понималась, но каких-либо решений на сей счет не выносилось", - сказал Песков журналистам.

Ранее в СМИ появилась информация, что глава Чечни Рамзан Кадыров попросил президента России Владимира Путина внести в стратегию пространственного развития до 2025 года строительство Транскавказской высокоскоростной магистрали от Краснодара до Грозного.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Кремль опубликовал список поручений президента России Владимира Путина по итогам Прямой линии, которая состоялась 7 июня. В частности, там отмечается, что рост цен на авиабилеты должен быть остановлен, а порядок поручения российского гражданства упрощен.