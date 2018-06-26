2018-06-26T14:42:37+03:00
Политика

Постпред РФ при ОБСЕ осудил запрет на въезд на Украину представителям российских СМИ

Российские журналисты прилетели в Киев на конференцию по свободе и плюрализму СМИ
Екатерина БОЛГОВА
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Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Фото: Илья Питалев/ТАССПостоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Фото: Илья Питалев/ТАСС
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Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич осудил пятилетний запрет на въезд на Украину представителям российских СМИ.

"Решительно осуждаем депортацию с Украины журналистов российских СМИ Евгения Примакова (ВГТРК) и Полы Слиер ("Раша тудей"), которые прилетели в Киев на конференцию по свободе и плюрализму СМИ. Им запрещен въезд на Украину на 5 лет", — заявил Лукашевич, слова которого приводятся в Twitter постпредства РФ при ОБСЕ.

Лукашевич отметил, что действия украинских властей в отношении сотрудников российских СМИ выглядят особенно цинично, так как они собирались принять участие в мероприятии, организованном ОБСЕ.

Ранее российское посольство в Киеве сообщило, что Украина не пустила на свою территорию журналиста Евгения Примакова и собкора RT в Израиле Полу Слиер,

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил сожаление по этому поводу.

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