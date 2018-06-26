Постпред РФ при ОБСЕ осудил запрет на въезд на Украину представителям российских СМИ
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич осудил пятилетний запрет на въезд на Украину представителям российских СМИ.
"Решительно осуждаем депортацию с Украины журналистов российских СМИ Евгения Примакова (ВГТРК) и Полы Слиер ("Раша тудей"), которые прилетели в Киев на конференцию по свободе и плюрализму СМИ. Им запрещен въезд на Украину на 5 лет", — заявил Лукашевич, слова которого приводятся в Twitter постпредства РФ при ОБСЕ.
Лукашевич отметил, что действия украинских властей в отношении сотрудников российских СМИ выглядят особенно цинично, так как они собирались принять участие в мероприятии, организованном ОБСЕ.
Ранее российское посольство в Киеве сообщило, что Украина не пустила на свою территорию журналиста Евгения Примакова и собкора RT в Израиле Полу Слиер,
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил сожаление по этому поводу.