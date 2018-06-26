2018-06-26T14:54:39+03:00
Политика

Путин назначил новых полномочных представителей в четырех федеральных округах

Также был переназначен полпред в Южном федеральном округе Владимир Устинов
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Во вторник, 26 июня, президент России Владимир Путин назначил новых полномочных представителей в четырех федеральных округах. Полпредом в Северо-Западном федеральном округе стал Александр Беглов.

"В соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Беглова Александра Дмитриевича полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", — сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, Александр Матовников назначен полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Ранее во вторник глава государства освободил от этой должности Олега Белавенцева.

Путин назначил Сергея Меняйло полпредом в Сибирском федеральном округе, а Николая Цуканова - полпредом в Уральском федеральном округе.

Согласно указу, Владимир Устинов переназначен полпредом в Южном федеральном округе.

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