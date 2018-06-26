В Кремле прокомментировали запрет Украиной Евгению Примакову на въезд в страну

СЕГОДНЯ 14:59 2018-06-26T15:00:11+03:00

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В Кремле намерены детально ознакомиться с ситуацией, которая произошла с российским журналистом и общественным деятелем

Евгением Примаковым в киевском аэропорту Борисполь. 26 июня Примаков прилетел в Киев по приглашению ОБСЕ на конференцию по вопросам свободы слова на Украине. Однако ему запретили въезд, заявив, что он якобы представляет национальную угрозу стране.

Как заявил журналистам на пресс-брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Москве обеспокоены произошедшим инцидентом.

"Мы видели новости, но пока не знаем деталей, поэтому я ничего не могу сказать. То есть мы не знаем, что стало основанием для этого, на какое именно мероприятие ехал журналист. Этого мы пока не знаем, не владеем этой информацией. Но мы обязательно осведомимся", — сказал Песков, назвав произошедшее тревожным фактом.

Напомним, члену Общественной палаты России, журналисту и телеведущему Евгению Примакову 26 июня во время его прилета в киевский аэропорт Борисполь отказали во въезде на Украину сроком на пять лет. Объяснив это тем фактом, что он якобы несет "угрозу" национальной безопасности страны.