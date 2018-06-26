2018-06-26T15:02:51+03:00
Общество

Роботы учат

На проходящем в эти дни форуме «Электронная неделя на Алтае» открылась площадка образовательной робототехники 21 века
Михаил КОСОВ
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Школьники представили на форуме много зрелищных разработок. Их роботы бились в футбол, боролись на татами как сумоисты, проходили сложные маршруты на скорость. Были и серьезные проекты с перспективой массового применения. Например, 5-классник Михайловской школы №1 Денис Горьковой создал программируемый станок для выжигания: картинка с компьютера переносится на фанеру с абсолютной точностью. На том же уровне – работа барнаульского 7-классника Богдана Светличного. Его оснащенный манипуляторами робот с машинным зрением может быть использован, например, в беспилотном средстве передвижения.

Педагоги на форуме обсуждают перспективы развития робототехники, обмениваются опытом организации этого движения в своей школе, участвуют в мастер-классах, которые для них проводят активисты ассоциации робототехники. Например, молодой учитель из Шапуновского района Андрей Шейн написал пособие по механике и конструированию, которое поможет педагогам объяснить детям сложные вещи и избежать проблем в обучении робототехнике. Это пособие оценили не только российские, но и зарубежные эксперты. Скоро автор представит его в Москве педагогам из других регионов.

Робототехника стала масштабным движением, ведь она помогает развивать логическое и системное мышление, творческие способности. А это пригодится в жизни, даже если ребенок не выберет профессию инженера.

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