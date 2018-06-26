2018-06-26T15:24:44+03:00
Экономика

Опубликован рейтинг самых дорогих для иностранцев городов мира

В тройку лидеров вошли Гонконг, Токио и Цюрих
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Первое место занял ГонконгПервое место занял ГонконгФото: REUTERS
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Международная консалтинговая фирма Mercer опубликовала новый рейтинг стоимости проживания иностранных работников в различных городах мира. Первое место занял Гонконг: месячная аренда двухкомнатной квартиры в экономической столице Китая обойдется экспатам примерно в 7500$. За чашку кофе придется заплатить почти 8 долларов, а литр бензина будет стоит иностранцу более 2$.

При создании рейтинга учитывались такие факторы, как стоимость жилья, транспорта, питания, услуг и одежды более, чем в 200 крупнейших городов мира, также учитывались и колебания курсов национальных валют.

Бюджетнее всего экспатам обойдется проживание в Ташкенте,Тунисе и Бишкеке.

Москва заняла 17-ое место в рейтинге, оставшись самым дорогим для иностранцев городом Восточной Европы не только для проживания, но и для шоппинга. Так, на покупку одной пары джинс, судя по данным Mercer, иностранцу придется потратить в среднем 150$.

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