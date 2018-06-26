2018-06-26T15:09:39+03:00
Политика

Медведев заявил, что возраст не может быть причиной для увольнения

Премьер напомнил, что дискриминация в трудовых отношениях по возрасту законодательно запрещена
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: REUTERS
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Глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что возраст сотрудников не может быть причиной их увольнения. По его словам, кабмин при проведении пенсионной реформы ставит перед собой цель не потерять ни одного профессионала.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что возраст ни в коем случае не должен быть причиной для увольнения людей. Дискриминация в трудовых отношениях по возрасту у нас законодательно запрещена", — сказал Медведев на совещании о мерах по развитию экономики и социальной сферы в подмосковных Горках.

Премьер-министр также поручил Роструду тщательно следить за такими процессами и внимательно относиться к вопросам увольнения сотрудников из-за возраста, передает РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее правительство выступило с предложением о поэтапном повышении пенсионного возраста в России до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Пенсионная реформа должна начаться в следующем году. В Госдуму уже внесен пакет соответствующих документов.

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