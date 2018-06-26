2018-06-26T15:13:54+03:00
Общество

Мантуров прокомментировал итоги исследования качества белого хлеба

По словам главы Минпромторга, результаты превзошли все ожидания
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава Минпромторга Денис МантуровГлава Минпромторга Денис МантуровФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров прокомментировал данные масштабного исследования Роскачества о российском белом хлебе.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что было проанализировано 176 торговых марок нарезного батона и более 90% из них соответствовали российскому законодательству. При этом самая качественная продукция оказалась в Ставрополье, Воронежской и Саратовской областях.

"Качество российского хлеба на рынке превзошло наши ожидания — в этом сегменте сконцентрировано больше всего товаров, которые получат государственный "Знак качества". Особенно приятно, что масштабный проект по мониторингу рынка не подтвердил распространенных потребительских мифов", — цитирует РИА Новости главу ведомства.

Мантуров подчеркнул, что в дальнейшем следует учитывать мнение потребителей и развивать индустрию. В рамках этого министерству было дано поручение сформировать меры по повышению стандартизации отрасли и введению повышенных стандартов качества. Все это должно способствовать обновлению производства хлебобулочной продукции.

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