Матч Дания - Франция: Эриксен начнет матч в "Лужниках" с первых минут

СЕГОДНЯ 15:53 2018-06-26T15:54:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Главная звезда сборной Дании Кристиан Эриксен поможет своей команде в решающем поединке группового этапа ЧМ-2018. В "Лужниках" скандинавы сегодня сыграют с командой Франции, которая два года назад стала второй на чемпионате Европы 2016. И тренерский штаб датской команды официально назвал стартовый состав своей команды на последнюю игру в группе на чемпионате мира 2018.

Состав сборной Дании на матч с Францией: Шмейхель, Кьяер, Кристенсен, Йоргенсен, Дальсгаард, Стригер, Делайни, Эриксен, Брэйтуйэт, Корнелиус, Систо.

Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию матча Дания - Франция.