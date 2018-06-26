Матч Дания - Франция: Эриксен начнет матч в "Лужниках" с первых минут
Стал известен состав датчан на матч ЧМ-2018, который пройдет в Москве
Полузащитник Кристиан Эриксен - в стартовом составе датчан на игру с Францией.Фото: REUTERS
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Главная звезда сборной Дании Кристиан Эриксен поможет своей команде в решающем поединке группового этапа ЧМ-2018. В "Лужниках" скандинавы сегодня сыграют с командой Франции, которая два года назад стала второй на чемпионате Европы 2016. И тренерский штаб датской команды официально назвал стартовый состав своей команды на последнюю игру в группе на чемпионате мира 2018.
Состав сборной Дании на матч с Францией: Шмейхель, Кьяер, Кристенсен, Йоргенсен, Дальсгаард, Стригер, Делайни, Эриксен, Брэйтуйэт, Корнелиус, Систо.
Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию матча Дания - Франция.