2018-06-26T15:54:01+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Матч Дания - Франция: Эриксен начнет матч в "Лужниках" с первых минут

Стал известен состав датчан на матч ЧМ-2018, который пройдет в Москве
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Полузащитник Кристиан Эриксен - в стартовом составе датчан на игру с Францией.Полузащитник Кристиан Эриксен - в стартовом составе датчан на игру с Францией.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Главная звезда сборной Дании Кристиан Эриксен поможет своей команде в решающем поединке группового этапа ЧМ-2018. В "Лужниках" скандинавы сегодня сыграют с командой Франции, которая два года назад стала второй на чемпионате Европы 2016. И тренерский штаб датской команды официально назвал стартовый состав своей команды на последнюю игру в группе на чемпионате мира 2018.

Состав сборной Дании на матч с Францией: Шмейхель, Кьяер, Кристенсен, Йоргенсен, Дальсгаард, Стригер, Делайни, Эриксен, Брэйтуйэт, Корнелиус, Систо.

Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию матча Дания - Франция.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Медведев заявил, что пенсионная реформа учитывает интересы работников
Матч Дания - Франция: Манданда начнет поединок в воротах у французской команды
Мальта может принять судно с мигрантами Lifeline в свой порт
Опубликован рейтинг самых дорогих для иностранцев городов мира
Елизавета II утвердила билль о выходе Великобритании из ЕС
Мантуров прокомментировал итоги исследования качества белого хлеба
Медведев заявил, что возраст не может быть причиной для увольнения
Роботы учат
Ученые: Игра на фортепиано развивает у дошкольников языковые способности
В Кремле прокомментировали запрет Украиной Евгению Примакову на въезд в страну
Путин назначил новых полномочных представителей в четырех федеральных округах
МИД России призывает положить конец откровенной пропаганде неофашизма в Эстонии
По уровню доступности электричества Россия заняла 11-е место среди европейских стран
Постпред РФ при ОБСЕ осудил запрет на въезд на Украину представителям российских СМИ
Песков заявил, что решения по вопросу строительства Транскавказской ВСМ нет
Отношения в британской королевской семье испортил жилищный вопрос
Пленум Верховного суда разъяснил, когда власти могут отклонить заявку на митинг
Лекарство на основе марихуаны впервые появится в США
Водитель автобуса, въехавшего в переход метро "Славянский бульвар", предстанет перед судом
Мавзолей Ленина закроют на один день
Командующим Черноморским флотом назначен вице-адмирал Александр Моисеев
Совет ЕС одобрил выделение Украине €1 млрд в качестве макрофинансовой помощи‍
Причина смерти Андрея Дементьева: поэт скончался после продолжительной болезни
Президент Македонии отказался подписывать соглашение с Афинами о смене названия своей страны