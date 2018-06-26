2018-06-26T16:08:21+03:00
В мире

Трамп заявил о завершении подготовки к введению пошлин на автомобили из ЕС

Американец продолжает торговую войну с европейскими торговыми партнерами США
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Трамп продолжает пускать некогда партнерские торговые отношения с Евросоюзом ко днуТрамп продолжает пускать некогда партнерские торговые отношения с Евросоюзом ко днуФото: REUTERS
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Соединенные Штаты всерьез намерены увеличить экспортные пошлины на ввоз в страну автомобилей европейских производителей. 26 июня президент страны Дональд Трамп в очередной раз заявил, что это вопрос решенный и, что его администрация завершает подготовку к введению ограничительных мер в отношении европейских партнеров.

"Мы завершаем исследование тарифов на автомобили из ЕС, который долгое время извлекал выгоду из США в форме торговых барьеров и пошлин. В конце концов все выровняется - это не займет много времени!", - написал американец на своей личной странице в Twitter.

Таким образом глава Белого дома дал четко понят Европе, что он вышел на тропу торговой войны со своими ближайшими экономическими партнерами всерьез и надолго.

Напомним, в конце прошлой недели Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон намерен ввести пошлины на автомобили, импортируемые из стран ЕС в размере 20%. Со слов американца, эта мера ответная на торговые барьеры, которые Европа выстраивает в отношении товаров из США.

Экономисты прогнозируют, что данные меры могут ударить по европейскому автопроизводству на сумму в $300 млрд.

Отношения между США и ЕС сильно осложнились после того, как Вашингтон принял решение увеличить экспортные пошлины на ввоз в страну стали и алюминия.

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