СЕГОДНЯ 16:26 2018-06-26T16:26:12+03:00

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Николай II возглавил список популярных политических деятелей начала XX века по мнению россиян. Ему симпатизируют 54% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Второе место занял Иосиф Сталин с 51% голосов, третье – Владимир Ленин с 49%.

При этом эти личности вызывают антипатию, соответственно, у 23%, 28% и 29% опрошенных. Об этом сообщается в материалах опроса, представленных в Музее современной истории России во вторник, 26 июня. Здесь проходит выставка "Три цвета правды", к которой и было приурочено исследование об отношении россиян к периоду Гражданской войны.

"В остальном явных героев и антигероев того времени не сформировано: так, многие опрошенные затруднились с ответом на вопрос о чувствах, вызываемых Милюковым (70%), Бухариным (56%), Деникиным (47%) и Керенским (43%)", — сообщается в материалах ВЦИОМ.

Опрос был проведен ВЦИОМ 14 июня 2018 года среди 1 тысячи респондентов старше 18 лет.