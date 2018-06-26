2018-06-26T16:26:12+03:00
Общество

Николай II возглавил список популярных политических деятелей начала XX века по мнению россиян

Последнему российскому царю симпатизируют 54% респондентов
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments16
Россияне назвали самых популярных политических деятелей начала XX века‍Россияне назвали самых популярных политических деятелей начала XX века‍Фото: Роман ГОЛОВАНОВ
Изменить размер текста:

Николай II возглавил список популярных политических деятелей начала XX века по мнению россиян. Ему симпатизируют 54% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Второе место занял Иосиф Сталин с 51% голосов, третье – Владимир Ленин с 49%.

При этом эти личности вызывают антипатию, соответственно, у 23%, 28% и 29% опрошенных. Об этом сообщается в материалах опроса, представленных в Музее современной истории России во вторник, 26 июня. Здесь проходит выставка "Три цвета правды", к которой и было приурочено исследование об отношении россиян к периоду Гражданской войны.

"В остальном явных героев и антигероев того времени не сформировано: так, многие опрошенные затруднились с ответом на вопрос о чувствах, вызываемых Милюковым (70%), Бухариным (56%), Деникиным (47%) и Керенским (43%)", — сообщается в материалах ВЦИОМ.

Опрос был проведен ВЦИОМ 14 июня 2018 года среди 1 тысячи респондентов старше 18 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Первый тайм матча Дания - Франция завершился вничью 0:0
В Ленинградской области открылся особенный многофункциональный центр
ГАИ призывает водителей отказаться от дальних поездок в аномально жаркую погоду
В Саудовской Аравии появятся первые в истории страны дальнобойщицы
В Кении живодер шесть лет продавал мясо убитых им кошек продавцам пирожков
Умер Хусан Шарипов — советский и узбекский актер
Захарова назвала неприемлемой неспособность ОБСЕ обеспечить всем участие в конференции в Киеве
Нидерланды запретили носить в стране паранжу и никабы
Путин 27 июня вручит госнаграды выдающимся россиянам
Испанская полиция начала операцию против армянской мафии
Трамп заявил о завершении подготовки к введению пошлин на автомобили из ЕС
Медведев заявил, что пенсионная реформа учитывает интересы работников
Матч Дания - Франция: Эриксен начнет матч в "Лужниках" с первых минут
Матч Дания - Франция: Манданда начнет поединок в воротах у французской команды
Мальта может принять судно с мигрантами Lifeline в свой порт
Опубликован рейтинг самых дорогих для иностранцев городов мира